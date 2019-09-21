Весь сентябрь в Хабаровске проводят генеральную уборку

СЕГОДНЯ 09:23 2019-09-21T09:23:50+03:00

В этом году наводнение добавило коммунальщикам работы Фото: Администрация Хабаровска

Каждая пятница месяца объявлена санитарной, коммунальщикам нужно успеть подготовить город к зиме

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В городе проходит месячник по санитарной очистке и подготовке жилого фонда к холодам, сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска. Особое внимание обращено на те участки города, где похозяйничал Амур.

Так, в поселке им. Горького отмывают после ремонтов подъезды, чинят окна, латают дыры на мусорных контейнерах, из подвалов убирают мусор и чинят крыши.

- После минувшего паводка пришлось заняться серьезной очисткой шести подтопленных подвалов, куда вода нанесла массу различного хлама, и еще трех – в плановом режиме. Сегодня дочищаем последний. Основные объемы мусора уже вывезены. Думаю, что на предстоящем субботнике наши жители выйдут на уборку своих дворов, чтобы просто придать им окончательный лоск», - рассказал Алексей Болванович, директор управляющей компании.

Как рассказал заместитель начальника городского управления ЖКХ Виталий Федоров, с 9 сентября жилищники очистили практически все городские дворы.

- На бесхозных территориях ликвидированы тридцать четыре несанкционированных мусорных свалки, осталось убрать еще две из запланированных. В день субботника, который пройдет 28 сентября, надеемся с помощью волонтеров и всех неравнодушных хабаровчан разобрать дополнительно еще пару десятков свалок, - отметил Виталий Федоров.

На уборку мусорных завалов, их вывоз и последующую утилизацию на мусоро-перерабатывающей станции из бюджета города выделено три миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU