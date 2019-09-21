2019-09-21T04:55:00+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае восстанавливают размытую дорогу возле Циммермановки

На участке трассы Селихино – Николаевск-на-Амуре затруднено движение автомобилей, на месте уже работает спецтехника
Ксения ТУРТЫГИНА
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Отсыпать основную трассу нет смысла - нужно ждать, пока схлынет водаОтсыпать основную трассу нет смысла - нужно ждать, пока схлынет водаФото: Правительство Хабаровского края
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Восстановлением заблокированного наводнением участка дороги СелихиноНиколаевск в окрестностях поселка Циммермановка уже занялись дорожные службы.

Как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, еще в пятницу, 20 сентября, ближе к концу дня на место происшествия выехала тяжелая техника. Дорожники засыпают грунтом проезд, оказавшийся в воде.

- На месте размыва работают автогрейдер, экскаватор и самосвалы. Неподалеку есть карьер, откуда можно брать грунт, - уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

Надо понимать, что работы ведут не на основной трассе, которая стоит в воде, а на объездном участке дороги. По нему автомобили ездили последние дни, после того как была затоплена часть трассы Селихино – Николаевск. Отсыпать основную дорогу сейчас не имеет смысла: там стоит мост, который временно ушел под воду. Как только вода сойдет, движение окончательно восстановится.

Сложная дорожная обстановка не повлияла на жизнь людей в поселках Ульчского района и соседних районов. Ситуацию держат на контроле не только в администрации района, но и в краевом правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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