Амур у Хабаровска и Комсомольска падает, но обстановка пока далека от спокойной
В первой половине дня 21 сентября уровень Амура у Хабаровска составил 527 сантиметров – минус девять сантиметров за сутки. У Комсомольска-на-Амуре река опустилась на семь сантиметров, упав до 764 сантиметров.
На субботу, 21 сентября, в зоне наводнения находятся восемьдесят пять населенных пунктов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Вода подтопила 507 жилых домов и свыше 1700 приусадебных участков. На ста десяти участках дорог между поселениями и в самих населенных пунктах зафиксированы переливы воды.
На островах у Хабаровска по-прежнему подтоплены дачи, в самом городе вода еще держится в низинах у берега.
В Комсомольске-на-Амуре грунтовые и дождевые воды затопили 385 жилых домов и около 1100 приусадебных участков в поселках Малая Хапсоль и Хорпинский, в микрорайонах Победы, Мылки, Силинский, Парковый, Менделеева.
В Ульчском районе у поселка Циммермановка продолжают восстанавливать дорогу – объездной участок, который подтопило в результате подъема уровня реки Мятая.
ИСТОЧНИК KP.RU