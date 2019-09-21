2019-09-21T06:20:04+03:00
Происшествия

Амур у Хабаровска и Комсомольска падает, но обстановка пока далека от спокойной

Подтоплены пятьсот семь частных жилых домов в 85 поселениях, на дорогах фиксируются переливы воды
Ксения ТУРТЫГИНА
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В затопленных поселениях местных жителей перевозят на таких автомобилях. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краюВ затопленных поселениях местных жителей перевозят на таких автомобилях. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю
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В первой половине дня 21 сентября уровень Амура у Хабаровска составил 527 сантиметров – минус девять сантиметров за сутки. У Комсомольска-на-Амуре река опустилась на семь сантиметров, упав до 764 сантиметров.

На субботу, 21 сентября, в зоне наводнения находятся восемьдесят пять населенных пунктов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Вода подтопила 507 жилых домов и свыше 1700 приусадебных участков. На ста десяти участках дорог между поселениями и в самих населенных пунктах зафиксированы переливы воды.

На островах у Хабаровска по-прежнему подтоплены дачи, в самом городе вода еще держится в низинах у берега.

В Комсомольске-на-Амуре грунтовые и дождевые воды затопили 385 жилых домов и около 1100 приусадебных участков в поселках Малая Хапсоль и Хорпинский, в микрорайонах Победы, Мылки, Силинский, Парковый, Менделеева.

В Ульчском районе у поселка Циммермановка продолжают восстанавливать дорогу – объездной участок, который подтопило в результате подъема уровня реки Мятая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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