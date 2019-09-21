2019-09-21T07:57:45+03:00
Происшествия

Застолье с похищением: в Хабаровском крае гость обокрал хозяйку дома

Хлебосольная жительница поселка Переяславка едва не лишилась двух мобильных телефонов
Ксения ТУРТЫГИНА
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Гражданке очень повезло, что ее имущество не успело уйти далекоГражданке очень повезло, что ее имущество не успело уйти далекоФото: Ксения ТУРТЫГИНА
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Жительница поселка Переяславка (р-н им. Лазо Хабаровского края) обратилась в полицию с заявлением о пропаже из ее квартиры двух гаджетов, сообщили в пресс-службе УМВД края.

Выяснилось, что в доме заявительницы были гости, в честь которых женщина накрыла щедрый стол с алкоголем. Двадцатидвухлетний мужчина, участвовавший в застолье, заметил плохо лежащие мобильники и, уходя, прихватил оба с собой. Один из гаджетов он продал знакомому, второй решил оставить себе.

На след подозреваемого полиция вышла довольно быстро, похищенное у него изъято, также изъят телефон и у невольного «скупщика краденого». Неблагодарный гость рискует надолго остаться без угощений – дело возбуждено по ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража», а это – до пяти лет лишения свободы. Сейчас хлопец находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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