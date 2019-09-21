Хабаровский край получит 252 млн рублей на выплаты пострадавшим от наводнения
Из федерального бюджета Хабаровскому краю выделено 252 миллиона рублей на выплаты пострадавшим от паводка жителям. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации правительства РФ.
Граждане, получившие в результате наводнения вред здоровью, получат единовременные выплаты от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей, в зависимости от степени тяжести вреда. Единовременная материальная помощь тем, кто постоянно живет в затопленных поселениях и чья жизнедеятельность была нарушена наводнением, составит десять тысяч рублей.
Компенсация за частично утраченное имущество первой необходимости составит 50 тысяч рублей и 100 тысяч – за полностью утраченное.
На правительство Хабаровского края возложена обязанность составить списки пострадавших от наводнения граждан и передать их в МЧС России. Минздрав края со своей стороны должен подать в краевое правительство списки физически пострадавших при наводнении.
ИСТОЧНИК KP.RU
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