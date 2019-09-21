2019-09-21T10:57:38+03:00
Общество

Хабаровский край получит 252 млн рублей на выплаты пострадавшим от наводнения

Распоряжение о выделение компенсаций было подписано премьер-министром РФ в пятницу
Ксения ТУРТЫГИНА
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Транш из Москвы уже скоро поступит в Хабаровский крайТранш из Москвы уже скоро поступит в Хабаровский крайФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Из федерального бюджета Хабаровскому краю выделено 252 миллиона рублей на выплаты пострадавшим от паводка жителям. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации правительства РФ.

Граждане, получившие в результате наводнения вред здоровью, получат единовременные выплаты от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей, в зависимости от степени тяжести вреда. Единовременная материальная помощь тем, кто постоянно живет в затопленных поселениях и чья жизнедеятельность была нарушена наводнением, составит десять тысяч рублей.

Компенсация за частично утраченное имущество первой необходимости составит 50 тысяч рублей и 100 тысяч – за полностью утраченное.

На правительство Хабаровского края возложена обязанность составить списки пострадавших от наводнения граждан и передать их в МЧС России. Минздрав края со своей стороны должен подать в краевое правительство списки физически пострадавших при наводнении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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