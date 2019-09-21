Жителей 66 квартала в Комсомольске-на-Амуре приглашают за выплатами

СЕГОДНЯ 12:26 2019-09-21T12:26:57+03:00

В этом году главную проблему городу принесли грунтовые воды, уровень которых поднялся выше, чем в 2013 году Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Речь идет о компенсации пострадавшим от наводнения – десять тысяч рублей единовременно

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Мэрия Комсомольска-на-Амуре приглашает жителей 66 квартала, пострадавшего от паводка, за получением единовременной компенсации.

С 23 по 30 сентября в многофункциональном центре госуслуг, расположенном в здании администрации Центрального округа на проспекте Интернациональном, 10/2, будут принимать заявления от граждан, пострадавших от наводнения. МФЦ работает с 9:00 до 19:00, в том числе и в выходные дни 28-29 сентября.

При себе нужно иметь паспорт, номер и реквизиты счета в Сбербанке. Реквизиты можно получить как через онлайн-банкинг, так и явившись личное в любое отделение банка.

Ниже приводим перечень адресов, проживающие по которым имеют право на компенсацию.

Аллея Труда,

дом 50; дом 52; дом 56; дом 56/3; дом 57/2; дом 58; дом 58/3; дом 59; дом 59/2; дом 60; дом 60/2; дом 60/3; дом 62/2; дом 64; дом 66.

Бульвар Юности,

дом 10/2; дом 10/3; дом 10/4; дом 12; дом 16.

Гагарина,

дом 2; дом 2/2; дом 6; дом 8; дом 20; дом 14.

Интернациональный, 15/4.

Орджоникидзе,

дом 48; дом 50; дом 50/2.

ИСТОЧНИК KP.RU