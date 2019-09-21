Жителей 66 квартала в Комсомольске-на-Амуре приглашают за выплатами
Мэрия Комсомольска-на-Амуре приглашает жителей 66 квартала, пострадавшего от паводка, за получением единовременной компенсации.
С 23 по 30 сентября в многофункциональном центре госуслуг, расположенном в здании администрации Центрального округа на проспекте Интернациональном, 10/2, будут принимать заявления от граждан, пострадавших от наводнения. МФЦ работает с 9:00 до 19:00, в том числе и в выходные дни 28-29 сентября.
При себе нужно иметь паспорт, номер и реквизиты счета в Сбербанке. Реквизиты можно получить как через онлайн-банкинг, так и явившись личное в любое отделение банка.
Ниже приводим перечень адресов, проживающие по которым имеют право на компенсацию.
Аллея Труда,
дом 50; дом 52; дом 56; дом 56/3; дом 57/2; дом 58; дом 58/3; дом 59; дом 59/2; дом 60; дом 60/2; дом 60/3; дом 62/2; дом 64; дом 66.
Бульвар Юности,
дом 10/2; дом 10/3; дом 10/4; дом 12; дом 16.
Гагарина,
дом 2; дом 2/2; дом 6; дом 8; дом 20; дом 14.
Интернациональный, 15/4.
Орджоникидзе,
дом 48; дом 50; дом 50/2.
ИСТОЧНИК KP.RU
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