2019-09-21T12:26:57+03:00
Общество

Жителей 66 квартала в Комсомольске-на-Амуре приглашают за выплатами

Речь идет о компенсации пострадавшим от наводнения – десять тысяч рублей единовременно
Ксения ТУРТЫГИНА
Поделиться:
В этом году главную проблему городу принесли грунтовые воды, уровень которых поднялся выше, чем в 2013 годуВ этом году главную проблему городу принесли грунтовые воды, уровень которых поднялся выше, чем в 2013 годуФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
Изменить размер текста:

Мэрия Комсомольска-на-Амуре приглашает жителей 66 квартала, пострадавшего от паводка, за получением единовременной компенсации.

С 23 по 30 сентября в многофункциональном центре госуслуг, расположенном в здании администрации Центрального округа на проспекте Интернациональном, 10/2, будут принимать заявления от граждан, пострадавших от наводнения. МФЦ работает с 9:00 до 19:00, в том числе и в выходные дни 28-29 сентября.

При себе нужно иметь паспорт, номер и реквизиты счета в Сбербанке. Реквизиты можно получить как через онлайн-банкинг, так и явившись личное в любое отделение банка.

Ниже приводим перечень адресов, проживающие по которым имеют право на компенсацию.

Аллея Труда,

дом 50; дом 52; дом 56; дом 56/3; дом 57/2; дом 58; дом 58/3; дом 59; дом 59/2; дом 60; дом 60/2; дом 60/3; дом 62/2; дом 64; дом 66.

Бульвар Юности,

дом 10/2; дом 10/3; дом 10/4; дом 12; дом 16.

Гагарина,

дом 2; дом 2/2; дом 6; дом 8; дом 20; дом 14.

Интернациональный, 15/4.

Орджоникидзе,

дом 48; дом 50; дом 50/2.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Потоп в Хабаровском крае 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хабаровский край получит 252 млн рублей на выплаты пострадавшим от наводнения
Весь сентябрь в Хабаровске проводят генеральную уборку
Застолье с похищением: в Хабаровском крае гость обокрал хозяйку дома
Амур у Хабаровска и Комсомольска падает, но обстановка пока далека от спокойной
В Хабаровском крае восстанавливают размытую дорогу возле Циммермановки
В Еврейской автономии молодого парня осудят за насилие над двумя женщинами
Погода в Хабаровске на 21 сентября 2019 года: свежо, преимущественно без осадков
В Хабаровском крае лесных дел мастер расплатится за мусор на лесосеке
В Хабаровском крае приемную кампанию в техникумах и колледжах продлили до 1 октября
Прокуратуру Биробиджана возглавит Антон Николенко
В Комсомольске ликвидируют последствия наводнения
Пьяного и живого водителя вытащили из перевернутой машины в Хабаровске
«Россельхозбанк» запускает акцию для держателей карт МИР-JCB
В медпоезде «Академик Федор Углов» приняли 923 пациента из Хабаровского края
Дачникам и садоводам в Хабаровском крае теперь проще оформлять излишки земли
В Хабаровске молодежь научат зарабатывать деньги без отрыва от учебы
У продавца сотовых телефонов в Хабаровске на работе украли гаджет
С 20 сентября в аэропорту Хабаровска действуют новые правила для автобусов и троллейбусов
«Будущее авиации» найдет талантливых молодых инженеров в Комсомольске
В Хабаровске виновных в смерти мальчика от металлической горки лишили свободы
В Биробиджане оценивают ущерб, причиненный водной стихией
На хабаровском заводе методично вредили здоровью работников
Пожарные в Хабаровске тушили горящую баню на территории завода
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон
Погода в Хабаровске на 20 сентября 2019 года: до +16, без осадков