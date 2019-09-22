2019-09-22T02:34:20+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 22 сентября 2019 года: до +18, без осадков

В регионе ночные температуры могут опустить до нуля, дневные поднимутся до +20
Ольга КИВА
Поделиться:
Погода в Хабаровске на 22 сентября 2019 года: до +18, без осадковПогода в Хабаровске на 22 сентября 2019 года: до +18, без осадковФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Биробиджане без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью +2+4. Днем +18+20.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +4+6. Днем +16+18.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +17+19.

В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +18+20.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 6-12 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +16+18.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +15+17.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +13+15.

В Охотске небольшой дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +10+12.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей 66 квартала в Комсомольске-на-Амуре приглашают за выплатами
Хабаровский край получит 252 млн рублей на выплаты пострадавшим от наводнения
Весь сентябрь в Хабаровске проводят генеральную уборку
Застолье с похищением: в Хабаровском крае гость обокрал хозяйку дома
Амур у Хабаровска и Комсомольска падает, но обстановка пока далека от спокойной
В Хабаровском крае восстанавливают размытую дорогу возле Циммермановки
В Еврейской автономии молодого парня осудят за насилие над двумя женщинами
Погода в Хабаровске на 21 сентября 2019 года: свежо, преимущественно без осадков
В Хабаровском крае лесных дел мастер расплатится за мусор на лесосеке
В Хабаровском крае приемную кампанию в техникумах и колледжах продлили до 1 октября
Прокуратуру Биробиджана возглавит Антон Николенко
В Комсомольске ликвидируют последствия наводнения
Пьяного и живого водителя вытащили из перевернутой машины в Хабаровске
«Россельхозбанк» запускает акцию для держателей карт МИР-JCB
В медпоезде «Академик Федор Углов» приняли 923 пациента из Хабаровского края
Дачникам и садоводам в Хабаровском крае теперь проще оформлять излишки земли
В Хабаровске молодежь научат зарабатывать деньги без отрыва от учебы
У продавца сотовых телефонов в Хабаровске на работе украли гаджет
С 20 сентября в аэропорту Хабаровска действуют новые правила для автобусов и троллейбусов
«Будущее авиации» найдет талантливых молодых инженеров в Комсомольске
В Хабаровске виновных в смерти мальчика от металлической горки лишили свободы
В Биробиджане оценивают ущерб, причиненный водной стихией
На хабаровском заводе методично вредили здоровью работников
Пожарные в Хабаровске тушили горящую баню на территории завода
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон
Погода в Хабаровске на 20 сентября 2019 года: до +16, без осадков