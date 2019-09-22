СЕГОДНЯ 02:34 2019-09-22T02:34:20+03:00

Погода в Хабаровске на 22 сентября 2019 года: до +18, без осадков Фото: Алексей ФОКИН

В регионе ночные температуры могут опустить до нуля, дневные поднимутся до +20

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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью +2+4. Днем +18+20.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +4+6. Днем +16+18.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +17+19.

В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +18+20.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 6-12 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +16+18.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +15+17.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +13+15.

В Охотске небольшой дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +10+12.

ИСТОЧНИК KP.RU