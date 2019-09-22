Погода в Хабаровске на 22 сентября 2019 года: до +18, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью +2+4. Днем +18+20.
В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +4+6. Днем +16+18.
В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +17+19.
В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +18+20.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 6-12 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +16+18.
В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +15+17.
В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +13+15.
В Охотске небольшой дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +10+12.
ИСТОЧНИК KP.RU