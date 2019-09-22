СЕГОДНЯ 03:59 2019-09-22T03:59:49+03:00

В результате пожара от фуры ничего не осталось

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Накануне, 21 сентября, на трассе Комсомольск-Хабаровск случилась жуткая авария. Фура, загруженная пиротехникой, загорелась прямо на дороге. Очевидцы видели, как от машины разлетались в разные стороны заряды фейерверка. Праздничные атрибуты наводили ужас на желающих проехать автомобилистов.

Очевидцы отмечали, что полыхала будка большегруза, а позже начались взрывы. Видео происшествия вскоре появилось в сети. На кадрах видно, объятую пламенем машину и взрывы фейерверка в небе. Позже в аккаунте одной из социальных сетей появилось другое видео уже после огненной аварии. В подписи к посту указали, что от машины ничего осталось, а контейнер пламя уничтожило частично.

О водителей и пострадавших в инциденте людях пока информации нет.

Автолюбителей убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и следите за состоянием своих машин.

На трассе Комсомольск-Хабаровск случилась огненная авария с фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU