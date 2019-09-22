В Хабаровском крае покупатель угрожал взорвать алкомаркет

СЕГОДНЯ 05:56 2019-09-22T05:56:54+03:00

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В Советской Гавани собираются судить хулигана, который в июле этого года устроил скандал в алкомаркете. По предварительной информации, мужчина пришел в магазин под видом простого посетителя, но потом открылось его второе «я». Мало того, что он грозился взорвать торговую точку, так еще и с ножом руках угрожал продавцам.

- Дебош фигурант устроил будучи пьяным. Пока он «выступал», окружающим пришлось выслушать в свой адрес много нецензурной брани, которую громко выкрикивал смутьян, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

На помощь сотрудникам алкомаркета прибыли полицейские, которые в общем-то и задержали дебошира. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». Расследование уже закончилось, материалы сейчас находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU