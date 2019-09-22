Новый прокурор Хабаровского края нагрянул с проверкой в СИЗО

СЕГОДНЯ 07:00 2019-09-22T07:00:28+03:00

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Новый прокурор Хабаровского края проверил условия содержания обвиняемых, подозреваемых и осужденных, которые сейчас находятся в СИЗО Хабаровска. Проверку повели совместно с руководством регионального УФСИН. Во время контрольного мероприятия уделили внимание качеству оказания медицинской помощи заключенным, а также санитарному состоянию камер и пищеблока.

- После проверки пришли к выводу, что в камерах, где находятся подозреваемые и обвиняемые, надо сделать ремонт. Среди других недочетов - частичное отсутствие искусственного освещения в комнате для длительных свиданий, а в общежитии отряда осужденных по хозяйственному обслуживанию нет помещения для сушки одежды, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Нашли недочеты и в пищеблоке, где нарушали требования санитарно-эпидемиологического законодательства. После обхода Николай Рябов провел личный прием заключенных. Он ответил на вопросы обратившихся. Также новый глава ведомства провел совещание по поводу найденных недочетов и их устранения.

ИСТОЧНИК KP.RU