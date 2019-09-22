В ЕАО у несовершеннолетнего детдомовца похитили больше полумиллиона рублей

СЕГОДНЯ 08:36 2019-09-22T08:36:39+03:00

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В Еврейской автономии заслушал приговор суда 19-летний парень, которого признали виновным в краже денег у детдомовца. Из материалов дела следует, что фигурант втерся в доверие к 17-летнему потерпевшему, а потом похитил с его счета 559 тысяч рублей.

- Установлено, что осужденный знал о ежемесячных поступлениях на банковский счет воспитанника детского дома. Речь идет о пенсии по потере кормильца. Фигурант втерся в доверие к своей жертве, установил на свой телефон банковское приложение и через него в феврале обчистил банковский счет потерпевшего. Деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Сам фигурант, к слову, после задержания сознался в содеянном и раскаялся. Он даже смог вернуть похищенные деньги. Суд учел все эти обстоятельства и приговорил злоумышленника к одному году лишения свободы. Наказание назначили условное.

ИСТОЧНИК KP.RU