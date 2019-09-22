СЕГОДНЯ 12:14 2019-09-22T12:14:12+03:00

Больше 100 юнармейцев в ЕАО продуктивно провели время на слете Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Еврейской автономии прошел второй региональный слет юнармейцев. Ребята собрались в детском лагере «Юннаты». в Общей сложности событие объединило более 110 юношей и девушек.

Как сообщили в пресс- службе Восточного военного округа, слет проходил в течение двух дней. Для ребят организовали соревнования по военно-прикладным видам спорта, эстафеты и интеллектуальные конкурсы. Активное участие в проведении слета приняли военнослужащие Восточного военного округа и других силовых структур.

Кроме того, ребята смогли увидеть современно оружие на выставке, которую организовали ту же в детском лагере. Еще один пункт слета – это показательные выступления по задержанию нарушителя. Также парни и девушки от военных узнали о том, как важно всегда быть готовым к защите Родины.

ИСТОЧНИК KP.RU