СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-22T11:05:16+03:00

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В Комсомольске чистят освобожденные от воды территории. Так, специалисты в первую очередь приступают к работе на таких объектах, как общественные пространства, стоки и подворья. Кроме того, силы бросили на ремонт поврежденных конструкций.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, за сутки сотрудники чрезвычайного ведомства уже очистили территорию набережной от наносного мусора. Также ведут работы в районе Мылки. На Хорпинском шоссе военные расчищают дорожное полотно и вывозят грунт, гравий, обломки скальной породы и мешки с песчаной смесью, из которых сооружали временные защитные дамбы у жилых домов.

Напомним, сейчас откачивают воду в 66 квартале, микрорайоне Менделеево, Победа, Парковый и Мылки. Подтопленные дома освобождаются от дождевых и грунтовых вод. Также осушают подвалы многоквартирных жилых домов в Ленинском и Центральном округах.

ИСТОЧНИК KP.RU