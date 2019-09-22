Житель Амурска нажился на доступности кредита за счет ложных данных

СЕГОДНЯ 10:00 2019-09-22T10:00:46+03:00

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Один из банков в Амурске оказался потерпевшей стороной в области мошенничества. По версии следствия, убытки организация потерпела по вине 23-летнего клиента. Молодой человек оформил кредит, представили в организацию ложные данные о мете работы и доходах.

- Со дня оформления займа прошло достаточно времени. Однако платежи по кредиту от клиента не поступали. В связи с этим представители организации и обратились в полицию. Ущерб в банке оценили в 40 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Вскоре заемщика задержали. Как выяснилось, молодой человек нигде не работал, и тем более не был сотрудником компании, которую указал при подаче заявки. В отношении горожанина завели уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Максимально возможное наказание за этот проступок – это наказание в виде ареста на срок до четырех месяцев. На время расследования подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU