СЕГОДНЯ 01:02 2019-09-23T01:02:36+03:00

Погода в Хабаровске на 23 сентября 2019 года: до +20, без осадков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На большей части региона будет тепло и без осадков

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В Биробиджане без осадков. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +4+6. Днем +20+22.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью +6+8. Днем +18+20.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +17+19.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +17+19.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +17+19.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +15+17.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +17+19.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +9+11.

ИСТОЧНИК KP.RU