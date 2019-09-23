Лососевую икру с кишечной палочкой продавали в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 01:29 2019-09-23T05:42:09+03:00

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В Хабаровском крае изъяли из оборота подозрительную лососевую икру. Причиной тому стало наличие бактерий в рыбном деликатесе. Благо опасная продукция не успела попасть в руки потребителей. Лабораторные исследования подтвердили, что в продукции содержатся колиформные бактерии. Проще говоря, бактерии, относящиеся к группе кишечной палочки.

Как сообщили в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору», на исследования взяли пробы продукции. В итоге три образцах лососевой зернистой соленой икры не соответствовали требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

По итогу проверки специалисты составили срочный отчет о найденном нарушении. Напомним, в регионе продолжаются проверки на соответствие качества реализуемой продукции нормативам.

ИСТОЧНИК KP.RU