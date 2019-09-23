СЕГОДНЯ 02:17 2019-09-23T05:41:11+03:00

Должника по алиментам в Хабаровске отправили за решетку подумать о ребенке Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

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Житель Хабаровска упорно не хотел платить алименты, за что и стал арестантом. Мужчина обязан был выплачивать четвертую часть своих доходов на содержание отпрыска, но всячески уклонялся от этой своей обязанности.

- Должника не раз предупреждали о выплатах, но со стороны мужчины никаких действий не было. Он платил за содержание ребенка, иной помощи не оказывал, мер к погашению образовавшейся задолженности не принимал, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В итоге в отношении неплательщика составили административный протокол. Позже этот документ рассматривали в суде. Служители Фемиды признали горе-отца виновным в неуплате алиментов и назначили ему в качестве наказания административный арест на 10 суток. Этого времени должно хватить, чтобы должник все обдумал и вспомнил, наконец, о собственном ребенке.

ИСТОЧНИК KP.RU