«Живи, лес!» обогатит Хабаровский край новыми деревьями

СЕГОДНЯ 03:28 2019-09-23T05:40:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае пройдет Всероссийская экологическая акция с говорящим названием «Живи, лес!». В регионе ее проводят уже восьмой год подряд. Суть этого мероприятия заключается в привлечении внимания к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесов в стране.

- В планах высадить около 400 хвойных и лиственных деревьев, очистить от мусора более 60 гектаров парковой и лесной территорий. Также участники акции выполнят мероприятия по агротехническому уходу за лесными культурами на площади 8,6 гектара и заготовят свыше 100 килограммов лесосеменного сырья. Еще одна составляющая акции – это беседы и лекции на противопожарную и природоохранную тематику с местным населением, - прокомментировали в краевом управлении лесами.

Близ краевой столицы акцию проведут 5 октября недалеко от села Нагорное. Здесь наведут порядок на лесной территории и высадят около 200 деревьев лиственницы. Участвовать в акции приглашают всех неравнодушных жителей региона. Общий сбор состоится в 10 часов утра на развилке дорог на детский оздоровительно-образовательный лагерь «Океан» и село Воронежское.

ИСТОЧНИК KP.RU