СЕГОДНЯ 04:00 2019-09-23T05:38:52+03:00

Бобы с живой начинкой нашли на судне в Хабаровском крае, прибывшем из Японии Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

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В порту Ванино при досмотре судна, прибывшего из Японии, нашли карантинный объект. Нарушение обнаружили во время стандартной проверки, которую проходят все прибывающие в порт суда. Специалисты определили вредителя, который мирно путешествовал в бобах. К слову, из этого зараженного вида продукции экипажу готовили еду.

- Подозрительный груз передали на исследования. В лабораторных условиях было доказано, что в 10 килограммах маша «живет» четырехпятнистая зерновка. К слову, продукция была родом из Китая, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Отметим, по итогу проверки зараженный продзапас поместили в изолированную рефкамеру. В изолированном состоянии продукция пробудет все время стоянки судна в порту. Также экипажу запретили выносить продукты питания на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU