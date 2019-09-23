В Хабаровске все пятницы объявили санитарными

СЕГОДНЯ 04:30 2019-09-23T04:30:08+03:00

В эти дни в городе усиленно моют, ремонтируют и метут как в домах, так и рядом с ними

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В Хабаровске объявили все пятницы санитарными. Теперь один раз в неделю в городе усиленно моют, ремонтируют и метут как в домах, так и на территориях рядом с ними. К слову, в поселке Горького работа идет не только над землей, но и под ней. Например, в подъездах отмывают лестничные пролеты после ремонта, полируют окна, чинят фрамуги, заваривают прохудившиеся мусорные контейнеры.

- Работы в таком режиме проводят в рамках месячника по санитарной очистке города и подготовки жилых домов к зиме. Это необходимая мера в том числе и после паводка, который случился в этом году. Так, чистят шесть подтопленных подвалов, куда вода нанесла массу различного хлама, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что месячник чистоты стартовал в краевой столице 9 сентября. На сегодняшний день жилищники уже привели в порядок практически все городские дворы, ликвидированы 34 незаконные мусорных свалки. К слову, день субботника состоится 28 сентября, тогда же собираются разобрать дополнительно еще два десятка свалок.

ИСТОЧНИК KP.RU