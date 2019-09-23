2019-09-23T04:30:08+03:00
Общество

В Хабаровске все пятницы объявили санитарными

В эти дни в городе усиленно моют, ремонтируют и метут как в домах, так и рядом с ними
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровске все пятницы объявили санитарнымиВ Хабаровске все пятницы объявили санитарнымиФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

В Хабаровске объявили все пятницы санитарными. Теперь один раз в неделю в городе усиленно моют, ремонтируют и метут как в домах, так и на территориях рядом с ними. К слову, в поселке Горького работа идет не только над землей, но и под ней. Например, в подъездах отмывают лестничные пролеты после ремонта, полируют окна, чинят фрамуги, заваривают прохудившиеся мусорные контейнеры.

- Работы в таком режиме проводят в рамках месячника по санитарной очистке города и подготовки жилых домов к зиме. Это необходимая мера в том числе и после паводка, который случился в этом году. Так, чистят шесть подтопленных подвалов, куда вода нанесла массу различного хлама, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что месячник чистоты стартовал в краевой столице 9 сентября. На сегодняшний день жилищники уже привели в порядок практически все городские дворы, ликвидированы 34 незаконные мусорных свалки. К слову, день субботника состоится 28 сентября, тогда же собираются разобрать дополнительно еще два десятка свалок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За долги по зарплате директор фирмы в Хабаровске ответит по уголовной статье
Для Центра управления в кризисных ситуациях в Биробиджане строят новое здание
«Безопасный город» в Хабаровске объединил военных и детей
Размытую дорогу «Селихино-Николаевск-на-Амуре» восстановили в Хабаровском крае
В Хабаровске больничный УАЗ вылетел на обочину, пострадал водитель
В Хабаровске без горячей воды остаются 90 домов
Японские археологи в Хабаровске изучили древности, найденные в ЕАО
Бобы с живой начинкой нашли на судне в Хабаровском крае, прибывшем из Японии
«Живи, лес!» обогатит Хабаровский край новыми деревьями
Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 23 сентября 2019 года, составил 754 сантиметра
Должника по алиментам в Хабаровске отправили за решетку подумать о ребенке
Лососевую икру с кишечной палочкой продавали в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 23 сентября 2019 года: до +20, без осадков
Больше 100 юнармейцев в ЕАО продуктивно провели время на слете
В Комсомольске чистят освобожденные от воды территории
Житель Амурска нажился на доступности кредита за счет ложных данных
В ЕАО у несовершеннолетнего детдомовца похитили больше полумиллиона рублей
Новый прокурор Хабаровского края нагрянул с проверкой в СИЗО
В Хабаровском крае покупатель угрожал взорвать алкомаркет
На трассе Комсомольск-Хабаровск случилась огненная авария с фейерверком
Погода в Хабаровске на 22 сентября 2019 года: до +18, без осадков
Жителей 66 квартала в Комсомольске-на-Амуре приглашают за выплатами
Хабаровский край получит 252 млн рублей на выплаты пострадавшим от наводнения
Весь сентябрь в Хабаровске проводят генеральную уборку
Застолье с похищением: в Хабаровском крае гость обокрал хозяйку дома
Амур у Хабаровска и Комсомольска падает, но обстановка пока далека от спокойной
В Хабаровском крае восстанавливают размытую дорогу возле Циммермановки