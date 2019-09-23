Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 23 сентября 2019 года, составил 754 сантиметра
Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 23 сентября, составляет 754 сантиметра. Об этом сообщили в управления ГОЧС администрации города. По прогнозам гидрологов, в ближайшие сутки вода в реке опустится еще на шесть сантиметров.
Отметим также, что у краевой столицы уровень Амура сегодня на отметке 507 сантиметров. Такой показатель зафиксировали по состоянию на шесть часов утра. В целом гидрологическая обстановка в регионе такова - на реках Хабаровского края преобладает спад уровней воды. Гребень Амурского паводка сохраняется на участке от села Тахта до Николаевска-на-Амуре. На сегодняшний день затоплены поймы рек Амур, Уссури, Кур, Тунгуска на глубину 1,0-4,6 метра, а также рек Бурея, Амгунь на глубину 0,1-0,7 метра.
Жителям региона напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефонам «101» или «112». Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю (4212) 41-62-62.
ИСТОЧНИК KP.RU