2019-09-23T05:31:32+03:00
Общество

Японские археологи в Хабаровске изучили древности, найденные в ЕАО

Находки обнаружили в 2018 году
Ольга КИВА
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Японские археологи в Хабаровске изучили древности, найденные в ЕАОЯпонские археологи в Хабаровске изучили древности, найденные в ЕАОФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова
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В Хабаровском музее работали археологи из Токийского Университета. Зарубежные гости приехали в краевую столицу с целью закончить обработку керамических и каменных материалов, найденных летом 2018 года в Еврейской автономии.

Как отметили в краевом музее имени Н.И. Гродекова, разведку на территории Октябрьского района Еврейской автономии также проводили совместно с иностранными археологами. Отметим, что тем же летом на берегах реки Биджан хабаровские археологи обнаружили керамические материалы, изготовленные, предположительно, в VI тыс. до нашей эры.

Особое внимание японские археологи уделили ознакомлению и изучению каменных орудий осиповской культуры Нижнего Амура (XIV-X тыс. до нашей эры). Задачей этого исследования было найти архаичные техники обработки на данных орудиях следов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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