2019-09-23T05:32:42+03:00
Недвижимость

В Хабаровске без горячей воды остаются 90 домов

Причины отключения разные – капитальный ремонт, течь по стояку или порывы
Ольга КИВА
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В Хабаровске без горячей воды остаются 90 домовВ Хабаровске без горячей воды остаются 90 домовФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня, 23 сентября, в Хабаровске без горячей воды остаются 90 домов. Причины отключения разные - капитальный ремонт, течь по стояку или порывы. Отметим, что подачу ресурса также ограничили в пяти детских садах, 12 учебных и двух лечебных заведениях. Отключений холодной воды нет. Об этом сообщили городской администрации.

Отметим также, в городе не работают 59 лифтов. Порядок на улицах и дворах в Хабаровске наводили с помощью 74 единицы техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. В том числе ночью работали девять машин. В общей сложности с дорог и улиц города вывезли 59,3 кубометра песка и мусора.

В городе за сутки произошло 28 дорожных аварий, зафиксировали шесть возгораний, скорую помощь по номеру «03» горожане вызывали 771 раз. Сегодня утром на маршруты вышло 647 единиц транспорт. Из них 34 трамвая, 20 троллейбусов и 593 автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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