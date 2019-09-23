СЕГОДНЯ 05:59 2019-09-23T05:59:48+03:00

В Хабаровске больничный УАЗ вылетел на обочину, пострадал водитель Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Хабаровске в минувшую субботу, 21 сентября, на улице Павла Морозова случилась авария. По предварительной информации, водитель машины УАЗ нарушил правила дорожного движения, не предоставив преимущество в движении, и врезался в автомобиль Mercedes Benz МL-320. После УАЗ отбросило на обочину.

Как сообщил информированный источник, в результате аварии пострадал водитель отечественного авто. К слову, машина принадлежит перинатальному центру. Врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей головы и растяжения. Известно, что на момент аварии оба водителя были трезвы. В отношении автолюбителя из машины УАЗ составили административный протокол.

Автолюбителей в Хабаровске убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Помните, из-за ошибки могут пострадать посторонние люди.

ИСТОЧНИК KP.RU