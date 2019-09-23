2019-09-23T06:30:22+03:00
Общество

Размытую дорогу «Селихино-Николаевск-на-Амуре» восстановили в Хабаровском крае

От реки Мятой пострадал участок трассы в районе поселка Циммермановка в Ульчском районе
Ольга КИВА
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Размытую дорогу «Селихино-Николаевск-на-Амуре» восстановили в Хабаровском краеРазмытую дорогу «Селихино-Николаевск-на-Амуре» восстановили в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
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Дорожники восстановили участок дороги «СелихиноНиколаевск-на-Амуре». Ранее сообщалось, что часть трассы в районе поселка Циммермановка Ульчского района размыла река Мятая. Во время ремонта дорожники отсыпали промоину грунтом, движение по этой дороге возобновилось уже в воскресенье.

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, в основание дороги уложили трубу. Теперь через нее будет протекать дождевой поток. В целом на восстановление участка трассы понадобилось 420 кубометров скальника.

Отметим, что восстановительные работы шли не на основной дороге, а на объездном участке трассы. На главной дороге стоит мост, который полностью ушел под воду. Как только паводок ослабеет, движение возобновится и по главной дороге. К слову, во время ремонта дороги нарушений жизнеобеспечения в поселках не зафиксировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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