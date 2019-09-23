СЕГОДНЯ 07:30 2019-09-23T07:30:46+03:00

«Безопасный город» в Хабаровске объединил военных и детей ФОТО: Росгвардия по Хабаровскому краю

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске прошел Региональный этап Всероссийского фестиваля Росгвардии «Безопасный город». Мероприятие провели в минувшую субботу, 21 сентября, перед торгово-развлекательным центром «Южный парк».

- Гостям этого события представили военную и специальную технику, организовали для посетителей выставку форменного обмундирования, оборудовали фотозону, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Хабаровскому краю.

В программе мероприятия также были выступления военнослужащих отряда специального назначения «Тайфун», артистов ансамбля «Амур» и музыкантов военного оркестра штаба Восточного округа Росгвардии. Также зрители участвовали в конкурсе по разборке-сборке легендарного автомата АК-74. Взрослые гости могли проконсультироваться по приему на службу в войска национальной гвардии России.

Проголодавшихся горожан, особенно детвору, военные повара накормили вкуснейшей солдатской кашей и напоили сладким чаем, приготовленными на настоящей полевой кухне.

ИСТОЧНИК KP.RU