2019-09-23T08:42:09+03:00
Общество

Для Центра управления в кризисных ситуациях в Биробиджане строят новое здание

На этот проект из федеральной казны выделили 250 миллионов рублей
Ольга КИВА
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Для Центра управления в кризисных ситуациях в Биробиджане строят новое зданиеДля Центра управления в кризисных ситуациях в Биробиджане строят новое зданиеФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В Биробиджане строят новое здание для Центра управления в кризисных ситуациях. Напомним, возводить его решили еще в 2016 году. На этот проект из федеральной казны выделили около 250 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, в новое здание собираются перевести больше 100 сотрудников из различных подразделений. Центр планируют оснастить современными образцами техники, что позволит внедрять инновационные российские разработки в области мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Также технические новинки помогут вести наблюдение и лабораторный контроль за окружающей средой, выявлять на ранней стадии опасности и угрозы.

Отметим, что строительство объекта ведут по графику. Сейчас уже построены два этажа, на третьем этаже трудятся каменщики. Они возводят наружные стены и межкомнатные перегородки. По плану новый Центр собираются сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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