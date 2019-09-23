Для Центра управления в кризисных ситуациях в Биробиджане строят новое здание
В Биробиджане строят новое здание для Центра управления в кризисных ситуациях. Напомним, возводить его решили еще в 2016 году. На этот проект из федеральной казны выделили около 250 миллионов рублей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, в новое здание собираются перевести больше 100 сотрудников из различных подразделений. Центр планируют оснастить современными образцами техники, что позволит внедрять инновационные российские разработки в области мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Также технические новинки помогут вести наблюдение и лабораторный контроль за окружающей средой, выявлять на ранней стадии опасности и угрозы.
Отметим, что строительство объекта ведут по графику. Сейчас уже построены два этажа, на третьем этаже трудятся каменщики. Они возводят наружные стены и межкомнатные перегородки. По плану новый Центр собираются сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU