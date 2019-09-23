СЕГОДНЯ 08:30 2019-09-23T08:41:11+03:00

За долги по зарплате директор фирмы в Хабаровске ответит по уголовной статье Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Хабаровске возбудили уголовное дело в отношении директора коммерческой компании за долги по зарплате. В организации больше трех месяцев честно заработанные деньги не получали 18 работников. В общей сложности сумма задолженности составила больше 1,6 миллиона рублей.

- Как выяснилось во время проверки, в организации даже не пытались как-то урегулировать этот финансовый вопрос. По крайне мере, правоохранители не нашли документы, подтверждающие принятие работодателем должных мер по погашению образовавшейся задолженности, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Стражи порядка также изучили выписки движения денежных средств по банковскому счету компании. Выяснилось, что генеральный директор выплачивал заработную плату самому себе, платил иным юридическим лицам за оказанные услуги, рассчитывался за аренду автомобилей. Также он покупал запасные части для строительной техники и выплачивал материальную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU