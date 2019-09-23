2019-09-23T10:56:00+03:00
Спорт

Россиянка взяла «золото» на Кубке мира по прыжкам на батуте в Хабаровске

Второе «золото» досталось Михаилу Заломину в прыжках на двойном минитрампе и акробатической дорожке
Ольга КИВА
Поделиться:
Россиянка взяла «золото» на Кубке мира по прыжкам на батуте в ХабаровскеРоссиянка взяла «золото» на Кубке мира по прыжкам на батуте в ХабаровскеФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровске 21 и 22 сентября прошел Кубок мира по прыжкам на батуте. В общей сложности национальная сборная России завоевала девять медалей. Из них две золотые. Первую медаль заработала в индивидуальных прыжках россиянка Анна Павлова. «Серебро» и «бронза» достались спортсменкам из Японии и Китая. В этой дисциплине обладателем бронзовой медали стал россиянин Никита Федоренко. Его обошли спортсмены из Китая и Болгарии.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, российские гимнасты не смогли завоевать призовые места. В лидерах оказались спортсмены из США, Болгарии, Японии, Новой Зеландии и Франции.

Отметим, что в прыжках на двойном минитрампе и акробатической дорожке «золото» досталось россиянину Михаилу Заломину, а Александра Бонарцева взяла «серебро», «бронза» у Александра Одинцова. Во втором соревновании серебряная и бронзовая медали у Максима Рябикова и Максима Шлякина. В копилку сборной также принесли медали девушки - Виктория Даниленко и Елена Краснокутская, которые стали серебряными и бронзовыми призерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хабаровчанин Андрей Замковой стал чемпионом мира по боксу
В Еврейской автономии осужденные прошли программу психологической реабилитации
Пенсионерка в Хабаровском крае заставила портных ответить за многомесячный ремонт шубы
Подтопленцам из Комсомольска рассказали, куда нести испорченные паводком вещи
За долги по зарплате директор фирмы в Хабаровске ответит по уголовной статье
Для Центра управления в кризисных ситуациях в Биробиджане строят новое здание
«Безопасный город» в Хабаровске объединил военных и детей
Размытую дорогу «Селихино-Николаевск-на-Амуре» восстановили в Хабаровском крае
В Хабаровске больничный УАЗ вылетел на обочину, пострадал водитель
В Хабаровске без горячей воды остаются 90 домов
Японские археологи в Хабаровске изучили древности, найденные в ЕАО
В Хабаровске все пятницы объявили санитарными