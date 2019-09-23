СЕГОДНЯ 09:12 2019-09-23T10:56:00+03:00

Россиянка взяла «золото» на Кубке мира по прыжкам на батуте в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

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В Хабаровске 21 и 22 сентября прошел Кубок мира по прыжкам на батуте. В общей сложности национальная сборная России завоевала девять медалей. Из них две золотые. Первую медаль заработала в индивидуальных прыжках россиянка Анна Павлова. «Серебро» и «бронза» достались спортсменкам из Японии и Китая. В этой дисциплине обладателем бронзовой медали стал россиянин Никита Федоренко. Его обошли спортсмены из Китая и Болгарии.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, российские гимнасты не смогли завоевать призовые места. В лидерах оказались спортсмены из США, Болгарии, Японии, Новой Зеландии и Франции.

Отметим, что в прыжках на двойном минитрампе и акробатической дорожке «золото» досталось россиянину Михаилу Заломину, а Александра Бонарцева взяла «серебро», «бронза» у Александра Одинцова. Во втором соревновании серебряная и бронзовая медали у Максима Рябикова и Максима Шлякина. В копилку сборной также принесли медали девушки - Виктория Даниленко и Елена Краснокутская, которые стали серебряными и бронзовыми призерами.

ИСТОЧНИК KP.RU