2019-09-23T10:08:10+03:00
Общество

Подтопленцам из Комсомольска рассказали, куда нести испорченные паводком вещи

Например, мусор можно оставлять у проезжих частей улиц
Ольга КИВА
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Подтопленцам из Комсомольска рассказали, куда нести испорченные паводком вещиПодтопленцам из Комсомольска рассказали, куда нести испорченные паводком вещиФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Жителям Комсомольска-на-Амуре, чьи частные дома оказались в зоне подтопления, рассказали, куда нести испорченные паводком вещи. Среди мусора могут быть, например, домашние вещи или мебель. Этот мусор можно выносить к проезжим частям улиц и складировать на зеленых зонах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что оставленные вещи позже будут вывозить силами коммунальных предприятий города. Напомним, по состоянию на утро 23 сентября, уровень Амура у Комсомольска составил 754 сантиметра. По прогнозам гидрологов, в ближайшие сутки вода в реке опустится еще на шесть сантиметров.

К слову, на сегодняшний день гребень Амурского паводка сохраняется на участке от села Тахта до Николаевска-на-Амуре. Остаются затопленными поймы рек Амур, Уссури, Кур, Тунгуска на глубину 1,0-4,6 метра, а также рек Бурея, Амгунь на глубину 0,1-0,7 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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