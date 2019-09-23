2019-09-23T15:03:19+03:00
Общество

В Еврейской автономии осужденные прошли программу психологической реабилитации

Среди участников те, кто отбывает наказание за преступления, связанные с наркотиками
Ольга КИВА
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В Еврейской автономии осужденные прошли программу психологической реабилитации ФОТО: УФСИН России по ЕАОВ Еврейской автономии осужденные прошли программу психологической реабилитации ФОТО: УФСИН России по ЕАО
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В Еврейской автономии осужденные стали участниками программы психологической реабилитации. Среди участников были люди, склонные к употреблению наркотических веществ и алкоголя. Всего программу прошли шесть человек.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Еврейской автономии, суть этой работы сводилась к выработке у осужденных навыков здорового образа жизни с установками на отказ от наркотиков и алкоголя. Также у отбывающих наказание развивали устойчивость к неблагоприятным социально-психологическим факторам, психологически корректировали личности.

Программа была рассчитана на полгода. За это время провели больше 20 психокоррекционных занятий. Участники учились определять и выражать чувства, представлять модель формирования зависимости, развивать коммуникативные качества и внутренние ресурсы, необходимые для переосмысления жизненных ценностей. Также осужденные обучались навыкам поведения в конфликтных ситуациях, способам совладания со стрессом. По завершению участникам вручили сертификаты о прохождении программы психологической реабилитации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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