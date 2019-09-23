2019-09-23T12:28:45+03:00
Спорт

Хабаровчанин Андрей Замковой стал чемпионом мира по боксу

Соревнования проходили в Екатеринбурге
Ольга КИВА
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Хабаровчанин Андрей Замковой стал чемпионом мира по боксуХабаровчанин Андрей Замковой стал чемпионом мира по боксуФото: Правительство Хабаровского края
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Хабаровчанин Андрей Замковой завоевал титул чемпиона мира по боксу. Соревнования проходили в Екатеринбурге. Среди участников были спортсмены в весовой категории до 69 килограммов. Отметим, что победа Андрею досталась после боя с британцем Пэтом Маккормаком. Схватку остановили во втором раунде из-за рассечения возле глаза у соперника.

Сам победитель признался, что пока не до конца осознал свою победу. Андрей настраивался на финал максимально, был уверен в своих силах. Результат оказался вполне заслуженным. Впереди у него подготовка к квалификационному турниру на Олимпийские игры.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, победа хабаровского спортсмена пополнила копилку спортивных достижений края золотой медалью, российская сборная по боксу заняла второе место в медальном зачете. Напомним, что хабаровчанин Андрей Замковой - бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, серебряный призер чемпионата мира в Милане 2009 года, победитель Универсиады в Казани 2013 года и шестикратный чемпион России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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