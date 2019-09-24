В Хабаровском крае собирают подписи за спасение озера Амут

СЕГОДНЯ 01:30 2019-09-24T05:35:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Общественность Хабаровского края всколыхнули очередные рубки леса, которые проводят вблизи озера Амут. Водоем признали одним из чудес света, само озеро и территория рядом с ним – это особо охраняемая территория. Тем не менее предприимчивым бизнесменам эти статусы не мешают вырубать леса, нанося тем самым непоправимый ущерб природе.

Чтобы сохранить этот рай на земле для будущих поколений, написали петицию в адрес губернатора края Сергея Фургала. В документе говорится, что сейчас под видом санитарных рубок выше озера Амут сплошной рубкой уничтожаются леса по правому берегу водоема и первому от озера притоку. Необдуманные действия лесорубов приводят к нарушению экосистемы. Так, верхняя часть озера уже заболочена илом и начинает зарастать.

Пожалуйста, не оставайтесь в стороне от экологической проблемы, которая может уничтожить уникальный памятник природы. Проголосуйте за сохранение озера и поддержите предложения, которые помогут достичь этой цели. Для этого достаточно перейти по ссылке и подписать петицию.

ИСТОЧНИК KP.RU