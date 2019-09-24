Подтопленцам в Хабаровске рассказали, куда обращаться за выплатами
Жителям Хабаровска, пострадавшим от паводка, собираются выплатить компенсацию. Так, на каждого члена семьи полагается 10 тысяч рублей. За частичную утрату имущества сумма составит 50 тысяч рублей, а за полную -100 тысяч рублей.
- Деньги на выплаты выделили из федерального бюджета. По последним данным, в зоне подтопления оказались больше 500 частных жилых домов. Также вода «захватила» три промышленных объекта и участки двух садоводческих некоммерческих товариществ, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.
Горожан, пострадавших от паводка, просят обратиться в комитеты по управлению районами Хабаровска. Предварительно нужно проконсультироваться со специалистами, подготовить документы и подать заявление.
Жителей Железнодорожного района примут по адресу: переулок Ленинградский, 13а, кабинет 17, телефоны 40-88-10, 40-88-30. В Индустриальном районе специалисты ведут прием по адресу: улица Краснореченская, 87, телефон 54-50-58. В Кировском районе консультируют по адресу: улица Орджоникидзе, 3, телефон 41-95-02, а в Краснофлотском – на улице Руднева, 43, телефоны 79-07-29 и 79-07-28.
В нерабочее время и выходные дни специалисты консультируют по телефону единой диспетчерской службы Хабаровска 42-47-43.
ИСТОЧНИК KP.RU