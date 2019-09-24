2019-09-24T05:13:19+03:00
Общество

Подтопленцам в Хабаровске рассказали, куда обращаться за выплатами

За частичную потерю имущества компенсация составит 50 тысяч рублей, за полную – 100 тысяч рублей
Ольга КИВА
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Подтопленцам в Хабаровске рассказали, куда обращаться за выплатамиПодтопленцам в Хабаровске рассказали, куда обращаться за выплатамиФото: Олег ЗОЛОТО
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Жителям Хабаровска, пострадавшим от паводка, собираются выплатить компенсацию. Так, на каждого члена семьи полагается 10 тысяч рублей. За частичную утрату имущества сумма составит 50 тысяч рублей, а за полную -100 тысяч рублей.

- Деньги на выплаты выделили из федерального бюджета. По последним данным, в зоне подтопления оказались больше 500 частных жилых домов. Также вода «захватила» три промышленных объекта и участки двух садоводческих некоммерческих товариществ, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Горожан, пострадавших от паводка, просят обратиться в комитеты по управлению районами Хабаровска. Предварительно нужно проконсультироваться со специалистами, подготовить документы и подать заявление.

Жителей Железнодорожного района примут по адресу: переулок Ленинградский, 13а, кабинет 17, телефоны 40-88-10, 40-88-30. В Индустриальном районе специалисты ведут прием по адресу: улица Краснореченская, 87, телефон 54-50-58. В Кировском районе консультируют по адресу: улица Орджоникидзе, 3, телефон 41-95-02, а в Краснофлотском – на улице Руднева, 43, телефоны 79-07-29 и 79-07-28.

В нерабочее время и выходные дни специалисты консультируют по телефону единой диспетчерской службы Хабаровска 42-47-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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