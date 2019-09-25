Комсомольчанам отключат электричество за долг в 6,8 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 03:57 2019-09-25T05:40:59+03:00

Комсомольчанам отключат электричество за долг в 6,8 миллионов рублей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В сентябре без ресурса собираются оставить больше 1,7 тысячи человек

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В Комсомольске-на-Амуре любителям потреблять электричество бесплатно ограничат подачу ресурса. В сентябре собираются обесточить больше 1,7 тысячи человек, которые в общей сложности задолжали энергетикам 6,8 миллиона рублей.

- Пока должникам вручили уведомления о предстоящей процедуре отключения и дали время, чтобы урегулировать финансовые вопросы с поставщиками услуги. Если в течение 20 дней неплательщики так и не разберутся с долгами, то останутся без электричества, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также энергетики могут обратиться в суд с целью добиться взыскания задолженности в принудительном порядке. Тогда неплательщику придется раскошелиться еще и на судебные издержки, госпошлину и накопившуюся пеню. Одна из мер воздействия в этом случае – это арест банковского счета, пенсии, стипендии или имущества.

Уточнить информацию по имеющейся задолженности можно по телефону 8-800-100-72-00.

ИСТОЧНИК KP.RU