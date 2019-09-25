Пассажиры вышли покалеченными из автобуса в Хабаровске

СЕГОДНЯ 05:45 2019-09-25T05:45:45+03:00

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Вчера, 24 сентября, в Хабаровске с пассажирами автобуса маршрута №25 произошло неприятное происшествие. Когда общественный транспорт двигался по улице Краснореченской, водитель нажал на педаль тормоза. Однако сделал это, по всей видимости, довольно резко. В результате опрометчивых действий люди, находящиеся в салоне, упали. Два человека получили травмы.

Как сообщил информированный источник, одна женщина сильно ударилась коленкой, вторая – плечом. Обе пострадавшие обратились в травмпункт. В отношении водителя автобуса уже составили административный протокол. К слову, стаж его вождения 10 лет.

Водителей в Хабаровске убедительно просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дороге. Помните, от вас зависит ваша жизнь и здоровье, а также жизни и здоровье граждан, случайно оказавшихся рядом. Пожалуйста, уважайте других участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU