2019-09-25T04:07:06+03:00
Общество

Мэр Хабаровска назначил «главного» по Индустриальному району

Пост председателя комитета заняла Мария Матаева
Ольга КИВА
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Мэр Хабаровска назначил «главного» по Индустриальному районуМэр Хабаровска назначил «главного» по Индустриальному районуФото: Администрация Хабаровска
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За Индустриальный район Хабаровска теперь будет отвечать Мария Матаева. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Распоряжение о ее назначении на пост заместителя мэра Хабаровска, председателя комитета по управлению Индустриальным районом подписал накануне Сергей Кравчук.

Для справки. Мария Викторовна Матаева родилась в 1964 году. Занимает руководящие посты больше 19 лет. С августа 2014 года работала в этом же комитете, курировала решение вопросов, касающихся социальной сферы.

Работу Марии Матаевой отмечали благодарственными письмами и грамотами министерства образования и науки Хабаровского края, губернатора Хабаровского края. Также ей вручили медаль МЧС России «За отличие в ликвидации последствий ЧС» и медаль министра обороны РФ как «Участнику борьбы со стихией на Амуре».

ИСТОЧНИК KP.RU

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