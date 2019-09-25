В Хабаровском крае освоили президентский грант на поход по «дикой» территории

СЕГОДНЯ 08:22 2019-09-25T11:08:26+03:00

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Заповедник «Большехехцирский» посетили 20 ребят в сопровождении взрослых. Прогулка получилась довольно напряженной, но очень познавательной. Экскурсанты решили пройти не по ухоженным тропам, а по «дикой» территории до Вороньих камней – одной из достопримечательностей заповедника.

- Путешествие организовали в рамках проекта «С рюкзаком по краю». Отметим, что этот проект получил президентский грант. Прогулка длилась четыре часа. Школьники сделали две остановки, узнали о кедрово-широколиственном лесе, лишайниках на гигантских кедрах и березах, и даже на себе ощутили, что такое экстрим, когда переправились через разлившуюся речку Быковку. Ребята воочию увидели изюбря и услышали его рев, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Путешественникам пришлось идти по сырой и грязной территории, где было много бурелома после нескольких тайфунов. Однако боевого настроя такие препятствия не убавили. На память школьники сделали много фотографий, из которых собираются организовать фотовыставку в селе Бычиха.

ИСТОЧНИК KP.RU