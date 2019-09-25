2019-09-25T11:08:26+03:00
Общество

В Хабаровском крае освоили президентский грант на поход по «дикой» территории

Прогулку по заповеднику организовали в рамках проекта «С рюкзаком по краю»
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае освоили президентский грант на поход по «дикой» территорииВ Хабаровском крае освоили президентский грант на поход по «дикой» территорииФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
Изменить размер текста:

Заповедник «Большехехцирский» посетили 20 ребят в сопровождении взрослых. Прогулка получилась довольно напряженной, но очень познавательной. Экскурсанты решили пройти не по ухоженным тропам, а по «дикой» территории до Вороньих камней – одной из достопримечательностей заповедника.

- Путешествие организовали в рамках проекта «С рюкзаком по краю». Отметим, что этот проект получил президентский грант. Прогулка длилась четыре часа. Школьники сделали две остановки, узнали о кедрово-широколиственном лесе, лишайниках на гигантских кедрах и березах, и даже на себе ощутили, что такое экстрим, когда переправились через разлившуюся речку Быковку. Ребята воочию увидели изюбря и услышали его рев, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Путешественникам пришлось идти по сырой и грязной территории, где было много бурелома после нескольких тайфунов. Однако боевого настроя такие препятствия не убавили. На память школьники сделали много фотографий, из которых собираются организовать фотовыставку в селе Бычиха.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
2:1 – «СКА-Хабаровск» в дополнительном времени выходят вперед
Основное время матча «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» закончилось со счетом 1:1
Первое пенальти на матче «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» назначено в пользу хабаровчан
Второй тайм матча «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» - первый гол
Болельщики «Ахмата» пообещали зарезать барана, если команда победит
Первый тайм матча "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" закончился с нулевым счетом
Матч "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" проходит в краевом центре
В Биробиджан приехали шесть именитых олимпийских чемпионов
Спасатели возобновили поиски пропавших отца и дочки на реке Амгунь в Хабаровском крае
В Амуре на севере Хабаровского края нашли браконьерскую сеть
После выхода из тюрьмы хабаровчанин награбил еще на четыре года колонии
«Россельхозбанк» обновил мобильный банк для бизнеса
Авиакомпании в Хабаровском крае перейдут на международные рейсы
В список пострадавших от наводнения вошли почти семь тысяч комсомольчан
Разыскиваемый любитель наркотиков из Бурятии попался на мошенничестве в Хабаровске
В Хабаровске возобновят речные перевозки на левый берег Амура с 27 сентября
Под Хабаровском очевидцам пришлось смотреть на «фарш» из машины
Для осужденных в Хабаровском крае организовали «Школу подготовки к освобождению»
Комсомольчанину срочно пришлось менять жилье из-за неоплаченной коммуналки
«Большая вода» постепенно отступает в Биробиджане
Пассажиры вышли покалеченными из автобуса в Хабаровске
Выращивал коноплю и незаконно хранил боеприпасы домовладелец в Хабаровском крае
Под Хабаровском иномарка проехала по пешеходу, лежащему на дороге
Мэр Хабаровска назначил «главного» по Индустриальному району
Комсомольчанам отключат электричество за долг в 6,8 миллиона рублей
Дни китайского кино скрасят выходные хабаровчан
В Хабаровском крае осудят участников круговорота взяток в лесу
В районы Хабаровского края направили «Бизнес-десант»