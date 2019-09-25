Спасатели возобновили поиски пропавших отца и дочки на реке Амгунь в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 11:43 2019-09-25T11:43:19+03:00

Лодка с людьми перевернулась 21 июля 2019 года в пяти километрах от села Джамку

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В Солнечном районе возобновили поиски пропавших на реке Амгунь отца и дочки. Ранее сообщалось, что мужчина вместе с детьми сплавлялся по реке. В пути их катамаран перевернулся, двоих детей удалось вытащить из воды в том числе силами пассажиров второго катамарана. Происшествие случилось 21 июля 2019 года в пяти километрах от села Джамку Солнечного района.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сообщение об оказании помощи поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 20 сентября. Три дня спустя на место поисков отправилась группа спасателей, участники которой уже обследовали 19 километров береговой линии реки Амгунь. Пока результатов нет, поиски продолжаются.

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефону пожарно-спасательной службы – «101» или единому номеру вызова экстренных служб - «112».

ИСТОЧНИК KP.RU