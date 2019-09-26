В Биробиджане заявления от подтопленцев принимают по новому графику

СЕГОДНЯ 02:37 2019-09-26T04:29:29+03:00

Специалисты будут работать с населением не шесть, а пять дней в неделю

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В столице Еврейской автономии продолжается прием заявлений от пострадавших при наводнении. Ранее сообщалось, что подтопленцам нужно обратиться по адресу: Биробиджан, Проспект 60-летия СССР, 22, кабинет 5. При этом документы нужно подать до конца сентября.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ранее был установлен график приема заявлений с понедельника по субботу. Теперь же специалисты готовы проконсультировать обратившихся пять дней в неделю - с понедельника по четверг и в субботу. Время работы осталось прежнее - с 9:00 до 17:30 без перерыва на обед. Выходные дни – пятница, воскресенье.

Напомним, в городе уже формируют список на оказание единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости. Далее реестры направят в Москву с целью согласовать выплаты, которые будут производить за счет федеральной казны.

ИСТОЧНИК KP.RU