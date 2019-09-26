2019-09-26T07:19:31+03:00
Политика

Бойцы в Хабаровском крае применят опыт сирийской военной кампании

В учениях задействовали больше 800 военнослужащих
Александр ШТААЛЬ
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Бойцы в Хабаровском крае применят опыт сирийской военной кампанииБойцы в Хабаровском крае применят опыт сирийской военной кампанииФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В Хабаровском крае прошли учения с участием более 800 бойцов соединения специального назначения. Военнослужащих подняли по тревоге. После этого военные совершили марш в район условного сосредоточения боевиков. Дальше бойцам предстояло решить ряд учебно-боевых задач с пользованием опыта сирийской военной кампании.

- Участники тренировки провели разведку с использованием наземных станций с целью выявить активность предполагаемых боевиков. Дальше по плану были захват и уничтожение командных и наблюдательных пунктов, узлов связи, объектов энергосистемы условного противника, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Бойцы отработали элементы скрытного подхода к объектам и организовали диверсию с захватом важных лиц. Особенность тренировки состояла в ведении снайперской борьбы. Стрелкам предстоит справиться с беспилотными летательными аппаратами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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