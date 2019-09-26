Новые месторождения золота в Хабаровском крае обошлись в 3,6 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 08:45 2019-09-26T08:45:01+03:00

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В Хабаровском крае на геологоразведку месторождений золота компании потратили почти 3,6 миллиардов рублей. По итогу проведенной работы, к разработке утвердили 43,9 тонн драгметалла.

- Среди новых месторождений «Пони-Мулинский золоторудный узел», «Малмыжское месторождение», «Делькенская площадь». Также залежи золотоносных руд обнаружили вблизи Албазинского, Хаканджинского, Многовершинного горно-обогатительных комбинатов, - рассказали в министерстве природных ресурсов края.

Напомним, в прошлом году начались работы на месторождении «Перевальное», а в сентябре этого года - на горно-обогатительном комбинате «Полянка», находящихся в Аяно-Майском в Николаевском районах соответственно. В ближайшее время стартует освоение месторождений «Нони» и «Дяппе», расположенных в Верхнебуреинском в Ульчском районах соответственно, а также месторождения «Малютка» в Аяно-Майском районе. В планах горняков добыть 24,9 тонн рудного и россыпного золота.

ИСТОЧНИК KP.RU