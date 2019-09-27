2019-09-27T02:12:36+03:00
Общество

В Хабаровске ищут регионального оператора для зоны №1

Ранее конкурс признали несостоявшимся из-за отсутствия претендентов
Ольга КИВА
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В Хабаровске ищут регионального оператора для зоны №1В Хабаровске ищут регионального оператора для зоны №1Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Хабаровске ищут регионального оператора зоны №1. С первого раза найти исполнителя не получилось, потому что не было заявок от претендентов. Конурс проведут повторно. Напомним, в зону №1 вошли Хабаровск и район имени Лазо. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В краевом центре создали необходимую инфраструктуру по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов. На мусоровозы установили датчики спутниковой системы. Они нужны, чтобы контролировать ход работ. С их помощью можно будет отследить местонахождение машины, время ее прибытия в заданную точку и даже то, смогла ли она подъехать к контейнерной площадке. Если водитель не доедет до мусороперегрузочной станции и разгрузит кузов автомобиля в поле или в лесу, спутниковая система зафиксирует это.

Отметим, что в городе сейчас 17 организаций, которые занимаются транспортировкой мусора. В краевой столице есть станции по перегрузке коммунальных отходов и полигон для их захоронения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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