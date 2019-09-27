Иномарка пробила топливный бак мусоровоза в Хабаровске

СЕГОДНЯ 02:27 2019-09-27T04:50:16+03:00

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В Хабаровске накануне, 26 сентября, иномарка врезалась в мусоровоз. В итоге у спецмашины оказался пробит бак, из которого вытекло топливо. В связи с этим на место происшествия пришлось вызывать не только автоинспекторов, но и пожарных.

Как сообщил информированный источник, происшествие случилось на улице Сеченова. Машины двигались друг за другом. По пути водитель МАЗа решил свернуть и, с его слов, включил поворотник, в этот момент водитель внедорожника решил обогнать спецмашину. Дальше случилось непоправимое – автомобили столкнулись.

К счастью, в происшествии никто не пострадал. Пока в инциденте разбираются правоохранители.

Автолюбителей краевой столицы убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, уважайте других участников дорожного движения. Только так можно избежать ошибок, которые могут обернуться большой трагедией.

ИСТОЧНИК KP.RU