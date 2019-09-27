Африканская чума свиней бросила тень на колбасу, найденную на границе ЕАО

СЕГОДНЯ 05:32 2019-09-27T06:14:04+03:00

Изменить размер текста: A A

На границе Еврейской автономии и Китая не пропустили колбасу. Продукцию везли из страны, где сейчас очень неблагополучная ситуация с африканской чумой свиней. Те, кто пытался ввезти еду на территорию области через пункт пропуска «Амурзет», не оформили ветеринарные сопроводительные документы. Это и стало основной причиной неприятной ситуации.

- По факту найденную колбасу вернут в Китай. Акты задержания и возврата уже составили, - прокомментировали в пресс- службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Напомним, что в Еврейской автономии зафиксировали четыре новых случая вспышки африканской чумы свиней. Все очаги находятся на территории Ленинского района в населенных пунктах Биджан, Степное, Новое и между селами Башмак и Кирово. Отметим, что в регионе усилили работу постов у населенных пунктов, где случились заболевания животных.

ИСТОЧНИК KP.RU