2019-09-27T06:14:04+03:00
Общество

Африканская чума свиней бросила тень на колбасу, найденную на границе ЕАО

У туристов из Китая изъяли больше 10 килограммов продукции
Александр ШТААЛЬ
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Африканская чума синей бросила тень на колбасу, найденную на границе ЕАОАфриканская чума синей бросила тень на колбасу, найденную на границе ЕАОФото: Олег ЗОЛОТО
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На границе Еврейской автономии и Китая не пропустили колбасу. Продукцию везли из страны, где сейчас очень неблагополучная ситуация с африканской чумой свиней. Те, кто пытался ввезти еду на территорию области через пункт пропуска «Амурзет», не оформили ветеринарные сопроводительные документы. Это и стало основной причиной неприятной ситуации.

- По факту найденную колбасу вернут в Китай. Акты задержания и возврата уже составили, - прокомментировали в пресс- службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Напомним, что в Еврейской автономии зафиксировали четыре новых случая вспышки африканской чумы свиней. Все очаги находятся на территории Ленинского района в населенных пунктах Биджан, Степное, Новое и между селами Башмак и Кирово. Отметим, что в регионе усилили работу постов у населенных пунктов, где случились заболевания животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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