Пенсионерка в Хабаровске вырвалась из кредитной кабалы, навязанной в клинике

СЕГОДНЯ 08:28 2019-09-27T09:49:59+03:00

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Пенсионерка в Хабаровске избавилась от кредитных обязательств, навязанных в медицинской организации. Решающим фактором в успешном исходе событий стало неоказание клиникой услуг, прописанных в договоре, а именно массажа и косметологических процедур.

- Через несколько дней после заключения договора женщина обнаружила, что медцентр закрыт. Поэтому ни одна из услуг не была оказана. Она писала обращения на юридический адрес организации, хотела урегулировать вопрос с кредитом на сумму в 104 тысяч рублей. Однако такой подход результатов не принес, - прокомментировали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Согласно закону «О защите прав потребителей», если есть факт нарушения сроков оказания услуги или непосредственно во время оказания услуги, то потребитель может отказаться от исполнения договора об оказании услуги и требовать полного возмещения убытков.

Разбирательства по данному инциденту закончились тем, что договор на оказание услуг, заключенный между потребителем и медицинским центром, и кредитный договор потребителя с банком расторгли. Теперь медицинский центр должен погасить заем. Также организацию обязали возместить убытки женщины по договору потребительского кредита в размере 24 тысяч рублей, выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и штраф за неудовлетворение требований в добровольном порядке в размере 17 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU