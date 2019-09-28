СЕГОДНЯ 02:56 2019-09-28T02:56:06+03:00

Погода в Хабаровске на 28 сентября 2019 года: бабье лето, южные ветра, ясно и хорошо Фото: Владимир ЗЕНКОВ

Под конец сентября природа решила побаловать нас теплом

Изменить размер текста: A A

В Биробиджане ясный солнечный день, теплый южный ветер, порывами до 11 м/с. Температура днем поднимется до +25…+27, ночью до +9…+11.

В Хабаровске лето! Днем до +26, хорошо, что дует южный ветер, 7-12 м/с. Дождей не обещают, значит, самое время гулять на свежем воздухе. Ночью похолодает до +11…+13.

В Бикине без осадков. Ветер южный, 6-11 м/с, ночью +9…+11. Дождей не прогнозируется.

В Советской Гавани и Ванино тоже ясно и без осадков. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с. Днем +25…+27, ночью +6…+8.

В Комсомольске-на-Амуре осадков не ожидается. Теплый южный ветер, 9-14 м/с. Днем +23…+25, ночью +10…+12.

В Чегдомыне дождь возможен только к вечеру. Южный ветер, 8-13 м/с. Температура днем +24…+26, ночью +6…+8.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер южный, 6-11 м/с. Днем +20…+22, ночью +5…+7.

В Охотске днем пасмурно, но без осадков. Дождь пойдет вечером. Днем будет дуть юго-восточный ветер, 6-11 м/с, ночью он сменит направление – северный, 5-10 м/с. Днем прохладно +9…+11, ночью +1…+3.

В Аяне небольшие дожди, северо-восточный ветер, 6-11 м/с. Днем +10…+12, ночью +6…+8.

В Чумикане возможны осадки. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с. Днем +13…+15. Ночью +8…+10.

В селе им. Полины Осипенко ясно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Днем +23…+25, ночью +6…+8.

В Троицком дождей не ожидается. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Днем +23…+25, ночью +10…+12.

В Вяземском пасмурно, но без осадков. Южный ветер, 6-11 м/с. Днем +25…+27, ночью +11…+13.

ИСТОЧНИК KP.RU