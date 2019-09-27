2019-09-27T12:00:47+03:00
Общество

О грабительском производстве на Шантарах в Хабаровском крае напомнит музей

Не первый сезон специалисты собирают артефакты завода по переработке китовых туш
Ольга КИВА
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О грабительском производстве на Шантарах в Хабаровском крае напомнит музейО грабительском производстве на Шантарах в Хабаровском крае напомнит музейФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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Историю Большого Шантара в Хабаровском крае в буквальном смысле восстанавливают по крупицам. К слову, следы военного прошлого на острове старательно пытаются убрать, ежегодно очищая территорию от остатков конструкции и металлолома. А вот о заводе по переработке китовых туш, действующем 100 с лишним лет назад на теперь уже заповедной территории, будет напоминать музей.

Как сообщили в ФГБУ Заповедное Приамурье», остатки предприятия сохранились по сей день, поиск спрятанных временем артефактов ведется уже не первый сезон. По задумке авторов музейного проекта, восстановленный завод будет напоминать о грабительском производстве, когда в день добывали до 50 китов.

На сегодняшний день специалисты смогли найти кирпичи, на которых указана страна-производитель. На площадке завода обнаружили часть колес от вагонетки и некоторые металлические детали оборудования. Также в распоряжении ученых оказался фундамент цеха с рельсами, два котла для варки жира, несколько кирпичей со штампами производителей. На морском берегу нашли ржавые гильзы от патронов, но определить, чьи они невозможно. Еще на территории предприятия находился женский гребень, подкова и остатки подсобной мастерской, где изготовляли, судя по металлическим ободам, бочки для жира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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