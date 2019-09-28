В Комсомольске-на-Амуре неизвестные разлили по дороге машинное масло

СЕГОДНЯ 05:38 2019-09-28T05:38:46+03:00

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В ночь с пятницы на субботу, с 28 на 29 сентября, пока неустановленные граждане вылили нечто, похожее на отработанное машинное масло, на проезжую часть проспекта Первостроителей, улицы Шиханова и Васянина.

Как пишут в пабликах, это не похоже на случайность: масло будто специально лили на дороги, уж очень большая поверхность дорог пострадала. Недавно на эти улицы положили новенький асфальт, возможно, неким недалеким гражданам захотелось славы Герострата.

Новый мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник, который только вчера официально вступил в должность, назвал происшествие диверсией. Дело в том, что отработанное машинное масло очень агрессивно по отношению к свежему асфальту. Оно попросту разъедает покрытие. Проезжающие автомобили растаскивали нефтепродукт дальше, ставя под угрозу целостность покрытия на соседних дорогах. И не будем забывать, что «отработка» наносит вред окружающей среде.

- Мы так ждали эту дорогу, столько работы провела администрация с подрядчиком, а кто-то пришел и разлил здесь то ли масло, то ли дизтопливо. Это самая настоящая диверсия, - прокомментировал Александр Жорник. - Если кто-то стал свидетелем происшествия, пожалуйста, обратитесь в полицию. Этих подлецов нужно наказать.

Место происшествия оцеплено, на дороге работают пожарные, заливая масло пеной, а поливочные машины сбивают субстанцию струей воды. Сколько времени будет длиться очистка, пока не сообщается. Время дорого: асфальт может прийти в негодность за считанные часы.

Экологам и инженерам еще только предстоит оценить ущерб, нанесенный злоумышленниками. В полицию по факту разлива машинного масла будет подано заявление, надеемся, что «Аннушку» найдут.

ИСТОЧНИК KP.RU