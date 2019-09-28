В Хабаровском крае и ЕАО в воде остаются почти двести домов
В Хабаровском крае, по информации краевого ГУ МЧС, остаются подтопленными 74 населенных пункта. В 47 из них в воде стоят 168 частных домов и 819 огородов. На девяноста трех участках дорог зафиксированы переливы воды.
Уровень Амура у Хабаровска утром 28 сентября упал до 457 сантиметров – на семь сантиметров за сутки. У Комсомольска та же картина: минус семь сантиметров, утренние данные по уровню Амура 709 сантиметров. У Николаевска отмечен спад на четыре сантиметра, уровень 240 сантиметров.
В Хабаровске по-прежнему подтоплены дачи на островах и несколько дорог, тянущихся вдоль берега. В зоне паводка остаются районы: Хабаровский (подтоплены два жилых дома), Нанайский (один дом), Амурский (четыре дома), Комсомольский (30 жилых домов), Ульчский (79 приусадебных участков), Николаевский (три жилых дома). В Комсомольске подтоплены 128 домов в микрорайонах Парковый, Победы, Мылки, Силинский, в поселках Хорпинский и Малая Хапсоль.
В Биробиджане также стабилизируется обстановка. За двое суток вода ушла из шести домов, остается в 28. В администрации областного центра продолжают принимать заявления от пострадавших. К настоящему моменту принято 1004 заявления.
ИСТОЧНИК KP.RU
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